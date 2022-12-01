Перекур на лестнице закончился для москвички ожогами второй степени

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Россия, Москва, Севастопольский проспект Карта всех событий

Девушка получила ожоги второй степени после перекура на лестничной клетке собственного дома. Об этом стало известно в четверг, 1 декабря.

Известно, что 22-летняя москвичка вышла перекурить на лестничную клетку жилого дома на Севастопольском проспекте. Когда пришло время тушить сигарету, девушка увидела стоящий рядом ботинок и бросила дымящийся окурок в него. Неожиданно обувь загорелась, «выплюнув» в пострадавшую столб пламени.

Девушку с ожогами второй степени госпитализировали в больницу имени Склифосовского, сообщил Telegram-канал Shot. Что было в огнеопасном ботинке — неизвестно.

Другой несчастный случай произошел в Ленинградской области. Шестилетняя девочка попала в реанимацию после того, как выпила жидкость для посудомойки.