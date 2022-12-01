Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Перекур на лестнице закончился для москвички ожогами второй степени

Степан Жирнов
Происшествия
Перекур на лестнице закончился для москвички ожогами второй степени
Фото: shutterstock
Россия, Москва, Севастопольский проспект Карта всех событий

Девушка получила ожоги второй степени после перекура на лестничной клетке собственного дома. Об этом стало известно в четверг, 1 декабря.

Известно, что 22-летняя москвичка вышла перекурить на лестничную клетку жилого дома на Севастопольском проспекте. Когда пришло время тушить сигарету, девушка увидела стоящий рядом ботинок и бросила дымящийся окурок в него. Неожиданно обувь загорелась, «выплюнув» в пострадавшую столб пламени.

Девушку с ожогами второй степени госпитализировали в больницу имени Склифосовского, сообщил Telegram-канал Shot. Что было в огнеопасном ботинке — неизвестно.

Другой несчастный случай произошел в Ленинградской области. Шестилетняя девочка попала в реанимацию после того, как выпила жидкость для посудомойки.

несчастный случай девушка Москва Госпитализация Юго-Западный административный округ (ЮЗАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Антибожье слово антипапы

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Учим сохранять наследие

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Елена Гордеева
Елена Гордеева

Клубы объединили пенсионеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Арсенал демократии» выметается до сусеков

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Все мнения
О проекте