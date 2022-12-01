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Кремль на Новый год украсит 95-летняя елка из Подмосковья

Евгений Жуков
Город
Кремль на Новый год украсит 95-летняя елка из Подмосковья
Фото: mos.ru / Московские сезоны

Главной новогодней елкой страны станет 95-летнее дерево из Подмосковья, которое планируется спилить 12 декабря, и через два дня оно уже будет украшать Соборную площадь Кремля. Об этом в четверг, 1 декабря, рассказали в пресс-службе Управления делами президента Российской Федерации.

Дерево растет вблизи населенного пункта Гряды в Волоколамском городском округе. Высота ели составляет 27 метров. Поиски главного символа Нового года были начаты еще в летний период. Всего были рассмотрены 62 варианта, после чего лучшую елку определила специальная комиссия.

При выборе новогодней елки существует определенный ряд требований. Так, дерево должно быть не менее 25 метров высотой и не старше 120 лет, расти так, чтобы к нему можно было удобно подъехать специалистам, не повредив соседние растения. Внешний вид дерева также важен — крона должна быть правильной пирамидальной формы, а окрас хвои должен иметь насыщенный оттенок, передает ТАСС.

Остался месяц до Нового года, а столицу уже начали украшать. 30 ноября «Вечерняя Москва» отправилась на склад новогодних иллюминаций, гирлянд и арт-объектов, которые наполнят город праздничной атмосферой уже на днях.

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