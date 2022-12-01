МИД Литвы объявил сотрудника посольства России в Вильнюсе персоной нон грата

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Министерство иностранных дел Литвы объявило одного из сотрудников российского посольства в Вильнюсе персоной нон грата. Об этом сообщили в пресс-службе литовского внешнеполитического ведомства в четверг, 1 декабря.

— Сотрудник посольства объявлен нежелательной персоной в связи с деятельностью, которая не согласуется с дипломатическим статусом, — говорится в сообщении.

Имя российского дипломата не уточняется. Сотруднику диппредставительства предстоит в течение пяти дней покинуть территорию Литвы, передает ТАСС.

31 октября сообщалось, что МИД Молдавии объявил одного из сотрудников посольства России в Кишиневе персоной нон грата. В этот же день российское Министерство иностранных дел было оповещено о данном решение.

В ответ на меру молдавского внешнеполитического ведомства МИД России 9 ноября вызвал чрезвычайного и полномочного посла республики Лилиан Дарий. Ему вручили ноту министерства об объявлении персоной нон грата. По данным российского ведомства, высылка сотрудника не была чем-либо мотивирована.