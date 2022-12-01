Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Взяла и умыла всех»: Владимир Соловьев восхитился Ольгой Бузовой

Евгений Белоусов
Общество
«Взяла и умыла всех»: Владимир Соловьев восхитился Ольгой Бузовой
Фото: roscongress / Игорь Руссак

Российский телеведущий Владимир Соловьев сравни л певицу Ольгу Бузову и журналистку Ксению Собчак, отметив немалое преимущество певицы.

— Ольга — живая! На все происходящее и очень остроумно отреагировала. Честно говоря, я даже в последнее время, не являясь фанатом ее вокальной традиции, решил, что ну это прям прикольно и смешно. Она взяла и умыла всех, — заявил телеведущий.

Сравнивая поведение Собчак и Бузовой, Соловьев признал за певицей смелость и находчивость. Так, Ольга Бузова посещала территорию Донбасса, где раздавала гуманитарную помощь, а после записала юмористическую песню.

Ксению Собчак же Соловьев обвинил в трусости, напомнив, как она покидала страну во время резонансного инцидента с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Об этом Соловьев порассуждал в эфире своей передачи на телеканале «Россия 1».

Недавно Собчак покидала страну. А ее роскошный особняк, в котором она только что обустроила семейное гнездо, долгое время пустовал. «ВМ» разбиралась, что будет с недвижимостью журналистки в том случае, если она окончательно покинет дом.

17 ноября Ксения Собчак принесла публичные извинения главе «Ростеха» Сергею Чемезову. Она отметила, что политического подтекста в уголовном деле о вымогательстве, по которому проходят ее коллеги и сотрудник ее холдинга, нет и выразила надежду, что суд будет снисходительным к ним. Подробнее об этой истории — в материале «Вечерней Москвы».

Знаменитости Владимир Соловьев Ольга Бузова Ксения Собчак
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Антибожье слово антипапы

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Учим сохранять наследие

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Елена Гордеева
Елена Гордеева

Клубы объединили пенсионеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Арсенал демократии» выметается до сусеков

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Все мнения
О проекте