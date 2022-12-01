«Взяла и умыла всех»: Владимир Соловьев восхитился Ольгой Бузовой

Фото: roscongress / Игорь Руссак

Российский телеведущий Владимир Соловьев сравни л певицу Ольгу Бузову и журналистку Ксению Собчак, отметив немалое преимущество певицы.

— Ольга — живая! На все происходящее и очень остроумно отреагировала. Честно говоря, я даже в последнее время, не являясь фанатом ее вокальной традиции, решил, что ну это прям прикольно и смешно. Она взяла и умыла всех, — заявил телеведущий.

Сравнивая поведение Собчак и Бузовой, Соловьев признал за певицей смелость и находчивость. Так, Ольга Бузова посещала территорию Донбасса, где раздавала гуманитарную помощь, а после записала юмористическую песню.

Ксению Собчак же Соловьев обвинил в трусости, напомнив, как она покидала страну во время резонансного инцидента с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Об этом Соловьев порассуждал в эфире своей передачи на телеканале «Россия 1».

Недавно Собчак покидала страну. А ее роскошный особняк, в котором она только что обустроила семейное гнездо, долгое время пустовал. «ВМ» разбиралась, что будет с недвижимостью журналистки в том случае, если она окончательно покинет дом.

17 ноября Ксения Собчак принесла публичные извинения главе «Ростеха» Сергею Чемезову. Она отметила, что политического подтекста в уголовном деле о вымогательстве, по которому проходят ее коллеги и сотрудник ее холдинга, нет и выразила надежду, что суд будет снисходительным к ним. Подробнее об этой истории — в материале «Вечерней Москвы».