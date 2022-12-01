Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Электрички Рижского направления МЖД и МЦД-2 задерживаются из-за срыва стоп-крана

Евгений Белоусов
Город
Электрички Рижского направления МЖД и МЦД-2 задерживаются из-за срыва стоп-крана
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Из-за срыва стоп-крана в одном из поездов задерживаются электрички Рижского направления МЖД и МЦД-2. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в пресс-службе магистрали.

Уточняется, что срыв стоп-крана произошел в поезде №6274 Нахабино — Чехов. Время отклонения от графика достигает 15 минут. МЖД принесла извинения пассажирам за доставленные им неудобства, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск северо-восточного участка БКЛ от станции «Электрозаводская» до «Савеловской». Во время проверки было организовано движение тестового электропоезда без пассажиров.

С 12 ноября примерно на полгода закрыт участок Замоскворецкой линии столичного метрополитена из-за реконструкции тоннеля. Ограничения коснулись промежутка ветки между станциями «Автозаводская» и «Орехово». О том, как ездить домой и на работу после закрытия некоторых станций Замоскворецкой линии, — в материале «Вечерней Москвы».

Транспорт МЦД МЖД Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Антибожье слово антипапы

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Учим сохранять наследие

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Елена Гордеева
Елена Гордеева

Клубы объединили пенсионеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Арсенал демократии» выметается до сусеков

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Все мнения
О проекте