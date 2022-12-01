Электрички Рижского направления МЖД и МЦД-2 задерживаются из-за срыва стоп-крана

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Из-за срыва стоп-крана в одном из поездов задерживаются электрички Рижского направления МЖД и МЦД-2. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в пресс-службе магистрали.

Уточняется, что срыв стоп-крана произошел в поезде №6274 Нахабино — Чехов. Время отклонения от графика достигает 15 минут. МЖД принесла извинения пассажирам за доставленные им неудобства, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск северо-восточного участка БКЛ от станции «Электрозаводская» до «Савеловской». Во время проверки было организовано движение тестового электропоезда без пассажиров.

С 12 ноября примерно на полгода закрыт участок Замоскворецкой линии столичного метрополитена из-за реконструкции тоннеля. Ограничения коснулись промежутка ветки между станциями «Автозаводская» и «Орехово». О том, как ездить домой и на работу после закрытия некоторых станций Замоскворецкой линии, — в материале «Вечерней Москвы».