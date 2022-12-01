Схема движения транспорта изменится в Тверском и Обручевском районах Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Петровка Карта всех событий

Схема движения временно изменится в центре и на юго-западе столицы. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Со 2 декабря перекроют боковой проезд Ленинского проспекта в районе дома 111, корпус 1 по Ленинскому проспекту, — говорится в сообщении.

Это связано с проведением работ по строительству объектов метрополитена. Также из-за работ по оформлению территории с 3 по 12 декабря перекроют одну полосу движения на участках улицы Петровки, а также Тверской и Моховой улиц, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Подробнее — на графиках.

1/2 Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно 2/2 Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Кроме того, с 18 ноября на участках Дмитровского шоссе и улицы Маршала Тухачевского временно изменена схема движения транспорта. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей в районе станции метро «Верхние Лихоборы».

Также в период с 22 ноября по 28 февраля одна полоса на участке 3-го Колобовского переулка будет недоступна для движения. Подобное решение также связано с проведением работ по строительству инженерных сетей.

До этого сообщалось, что боковой проезд улицы Кубинки будет временно закрыт в ночное время с 12 ноября по 28 февраля в связи с проведением строительных работ. Москвичам рекомендовали заранее планировать маршруты.