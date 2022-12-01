Минфин США: Потолок цен на нефть из России начнется с 60 долларов за баррель

Фото: depositphotos

Потолок цен на российскую нефть начнется с 60 долларов за баррель с возможностью регулировать его значения в будущем. Об этом в четверг, 1 декабря, рассказал заместитель министра финансов Соединенных Штатов Адевале Адейемо.

Он также отметил, что США не собираются «делать это каждую неделю», поскольку они хотят установить стабильность на сырьевом рынке. При этом Адейемо добавил, что Вашингтон может «возвращаться к этому вопросу дважды в месяц».

Помимо этого, замминистра уточнил, что, по имеющимся у Белого дома сведениями, Россия после начала специальной военной операции «зарабатывала в среднем 70 долларов за баррель».

Адейемо однозначно не ответил по поводу согласия Соединенных Штатов на обсуждаемый в европейских странах лимит в размере 60 долларов за баррель, потому как к единому соглашению по этому поводу Европа пока не пришла. Однако политик отметил, что Вашингтон приветствует приходящие из Европы новости на этот счет, передает ТАСС.

24 ноября большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из России на уровне 65–70 долларов за баррель. При этом польское государство выступило за введение потолка цен на российскую нефть в 30 долларов за баррель.

«Вечерняя Москва» решила узнать, почему Еврокомиссия утвердила настолько высокий ценовой потолок. По словам директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Громова, высокий потолок цен на нефть из России является приманкой в ловушку для стран — покупателей наших энергоресурсов.