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OilPrice: Россия обернет в свою пользу потолок цен на нефть

Евгений Белоусов
В мире
OilPrice: Россия обернет в свою пользу потолок цен на нефть
Фото: depositphotos

Если Запад во главе с США введет ограничение цен на российскую нефть, это не лишит Россию сырьевых доходов, а приумножит их. Такое мнение в четверг, 1 декабря, высказала обозреватель Oil Price Ирина Слав.

— Аналитики сходятся во мнении, что ценовые ограничения — это довольно беззубая мера, — заметила обозреватель.

Слав рассказала, что Москва уже предостерегла от введения ценового потолка и предупредила о прекращении поставок в страны, поддержавшие эту меру. Обозреватель назвала такой ответ предсказуемым.

Потолок цен в 65 долларов сопоставим с нынешними ценами на российскую нефть и не окажет существенного воздействия на Москву По мнению Слав, эта мера просто бессмысленна при подобных параметрах.

24 ноября большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из России на уровне 65–70 долларов за баррель. При этом польское государство выступило за введение потолка цен на российскую нефть в 30 долларов за баррель.

«Вечерняя Москва» решила узнать, почему Еврокомиссия утвердила настолько высокий ценовой потолок. По словам директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Громова, высокий потолок цен на нефть из России является приманкой в ловушку для стран — покупателей наших энергоресурсов.

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