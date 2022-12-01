«Братишка, я еду!»: Минобороны поделилось кадрами с освобожденными из плена бойцами

Фото: Telegram / Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало видео с вызволенными из украинского плена 50 солдатами. Видеоролик был опубликован в четверг, 1 декабря, в Telegram-канале «Минобороны России».

— Братишка, я еду! — радостно крикнул в камеру один из бойцов.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Минобороны России

Другой освобожденный из плена солдат поблагодарил руководство за работу по освобождению его самого и его товарищей.

Из украинского плена вернулись 50 российских солдат, которым грозила смертельная опасность. Сейчас бойцам оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

Также обмен военнопленными в формате 50 на 50 произошел в четверг, 24 ноября. По словам временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, в тот день украинской стороне были переданы в основном бойцы ВСУ.

Несколько украинских военнопленных из пятого полка рассказали, что офицеры Вооруженных сил Украины по причине халатности и безразличия в отношении своих бойцов отправляли мобилизованных солдат, которые прибыли к линии фронта, прямо на позиции, уже занятые Народной милицией ДНР, то есть, по сути, в плен.