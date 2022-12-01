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Минфин не будет вводить ограничения налогового режима для самозанятых

Евгений Жуков
Финансы
Минфин не будет вводить ограничения налогового режима для самозанятых
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Министерство финансов Российской Федерации не рассматривает ограничения специального налогового режима для самозанятых. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Тема внесения определенных корректировок в основные параметры этого режима, а также решение о продлении эксперимента, в министерстве решили рассматривать по его завершению, чтобы потом проанализировать конкретные итоги. На текущий момент никакие изменения по базовым условием не предвидятся.

В министерстве напомнили, что в этом году расширили права граждан по переходу на налог на профессиональный доход (НПД). Так, с 1 августа была предоставлена возможность гражданам России и других стран-участниц Евразийского экономического союза встать на учет или сняться с него в качестве налогоплательщика НПД через портал Госуслуг.

Помимо этого, по данным Федеральной налоговой службы России на 1 ноября 2022-го с начала проведения эксперимента в качестве плательщиков НПД зарегистрировались свыше шести миллионов человек, передает РИА Новости.

До этого заместитель директора центра занятости «Моя работа» Анна Петухова рассказала, что столичный центр занятости подготовил девять тренингов и вебинаров для начинающих предпринимателей, которые пройдут с 5 по 22 декабря.

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