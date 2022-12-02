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Тело пенсионера пять месяцев пролежало в захламленной квартире в Выхино-Жулебино

Юлия Курганова
Происшествия
Тело пенсионера пять месяцев пролежало в захламленной квартире в Выхино-Жулебино
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Ташкентская улица Карта всех событий

Тело мужчины обнаружили в захламленной квартире на юго-востоке Москвы. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщил агентству новостей «Москва» источник в правоохранительных органах столицы.

В полицию обратились мужчина и его мать, зарегистрированная в однокомнатной квартире на улице Ташкентская. Они рассказали, что в коридоре указанной квартиры обнаружили мумифицированный труп 77-летнего жильца. Отмечается, что квартира была закрыта изнутри и завалена старыми вещами.

По предварительной информации, пенсионер скончался почти пяти месяцев назад. Покойный был замкнут и ни с кем не общался. Жалоб на квартиру не поступало.

В настоящее время выясняются подробности произошедшего.

15 ноября появились подробности о смерти мужчины, тело которого было обнаружено на западе столицы. Мужчину нашли в лесополосе недалеко от Боровского шоссе. На вид погибшему было 40–55 лет.

Ранее стало известно, что на место происшествия прибыл Солнцевский межрайонный прокурор Эдуард Брежнев. Установление всех обстоятельств и принятие процессуальных решений по этому делу находится под контролем ведомства.

Район Выхино-Жулебино человеческое тело Москва Полиция
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