Тело актера из «Зеленой книги» Фрэнка Валлелонги нашли на улице Нью-Йорка

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Тело актера Фрэнка Валлелонги — младшего, который снимался в ленте «Зеленая книга», нашли на одной из улиц Нью-Йорка.

Труп знаменитости нашли рано утром в понедельник, 28 ноября, в районе Бронкса. Сначала полиция не установила личность умершего и причины его кончины. О том, что умер Валлелонга, стало известно только в четверг, 1 декабря. Артисту было 60 лет.

В настоящее время ведется расследование смерти звезды. Правоохранительные органы выясняют, почему его тело было скрыто, сообщает портал Deadline.

В фильме «Зеленая книга» (2018) рассказывается реальная история путешествия по югу Соединенных Штатов известного джазового пианиста и гангстера. Валлелонга — младший сыграл в ленте роль своего дяди Руди Валлелонги. Картина получила три премии «Оскар». Среди них награда за лучший сценарий.