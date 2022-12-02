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Украинские силовики фабриковали дела против жен ополченцев, чтобы захватить их мужей

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинские силовики фабриковали дела против жен ополченцев, чтобы захватить их мужей
Фото: president.gov.ua

Силовики на Украине фабриковали уголовные дела против женщин, чтобы путем шантажа выманить и захватить их супругов, которые участвовали в донбасском ополчении. Об одном из таких случаев рассказала осужденная украинским судом по надуманному поводу Евгения Скидан.

Она сообщила, что в октябре 2015 года ее задержал ОБОП (отдел по борьбе с организованной преступностью) города Красноармейска.

— Муж у меня гражданский, у нас двое детей. Мы не расписаны, он воевал в ополчении с самого начала, — сказала женщина.

По словам Скидан, ее муж Алексей служил в Донецком аэропорту по вахтовому методу: 10 дней на позициях, 10 дней отдыха, во время которого ополченцы находились в бывшем здании СБУ в Донецке.

— Я поехала в СБУ к Леше на свой день рождения, мы фотографировались с ополченцами на фоне флага России, ДНР. И он опубликовал снимок в интернет, — сообщила она.

После этого ее обвинили в передаче «подельнику» вооружения и наркотиков, которых она никогда не видела.

— Якобы моему подельнику, который был единственным свидетелем на суде, я передала оружие. Я видела это все только на фотографии, — сообщила Скидан.

По ее словам, силовики заявили, что она получит от 8 до 15 лет тюрьмы, но если ее супруг в течение двух лет приедет на Украину, наказание смягчат до 3 лет условно с отсрочкой на 2 года. Суд приговорил Скидан к условному сроку, а когда ее отпустили домой, она успела предупредить мужа о возможных провокациях.

— Набрала Лешу, сказала ему, что тебя хотят здесь видеть под любым предлогом. Ему звонили, что у него сын умер, чтобы он приехал. Я его предупредила и мы больше не общались, — рассказала женщина, добавив, что в результате провела в заключении 8 лет, передает РИА Новости.

29 ноября сотрудники органов безопасности Луганской народной республики задержали жителя региона, подозреваемого в передаче Службе безопасности Украины данных о месторасположении российских военнослужащих. В результате проверки был задержан гражданин Украины 1959 года рождения.

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