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Четыре освобожденные от самостроя территории в Москве задействуют под масштабные инвестиционные проекты

Георгий Соланович
Город
Четыре освобожденные от самостроя территории в Москве задействуют под масштабные инвестиционные проекты
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Четыре территории, освобожденные от самостроя, задействуют под масштабные инвестиционные проекты (МаИП), сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров в пятницу, 2 декабря.

— С начала 2022 года мы проработали 66 земельных участков и ликвидировали на них самострой. На заседаниях Градостроительно-земельной комиссии были одобрены 18 площадок, которые задействуют для развития различных производств. По четырем участкам общей площадью более 185 тысяч квадратных метров уже определена концепция дальнейшего использования — на них будут реализованы масштабные инвестиционные проекты, — рассказал Бобров.

Так, в районе Cеверный появится фармацевтический технопарк. По словам главы городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, на предприятие смогут трудоустроиться около тысячи человек.

В Капотне построят комплекс по изготовлению товарного и архитектурного бетона, другие два МаИП возведут на севере столицы.

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