Чай и шоколад будут раздавать на закрытом участке Калужско-Рижской линии с 3 декабря

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, метро Октябрьская Карта всех событий

Чай, печенье и шоколад будут раздавать на станциях «Октябрьская» и «Новые Черемушки» в период закрытия участка Калужско-Рижской линии столичного метро с 3 по 7 декабря. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Получить угощения можно в шатрах на конечных станциях маршрутов КМ. Во время закрытия на участке будут дежурить больше ста сотрудников ЦОМП, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» горожанам посоветовали заранее выбрать маршрут и не забывать, что времени на дорогу может потребоваться больше, чем обычно.

Участок «Октябрьская» — «Новые Черемушки» закроют с 3 по 7 декабря связи с прокладкой второго перегонного тоннеля будущей Троицкой ветки. Вдоль закрытого участка на время ограничений начнут ездить бесплатные автобусы КМ, а проезд на трамваях № 14 и 26 3–7 декабря станет бесплатным.

Также на время ограничений москвичи могут воспользоваться БКЛ, МЦК и маршрутами наземного транспорта.