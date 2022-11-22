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Участок Калужско-Рижской линии метро «Новые Черемушки» — «Октябрьская» закроют с 3 по 7 декабря

Георгий Соланович
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Участок Калужско-Рижской линии метро «Новые Черемушки» — «Октябрьская» закроют с 3 по 7 декабря
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Участок Калужско-Рижской линии метро Москвы «Новые Черемушки» — «Октябрьская» закроют с 3 по 7 декабря в связи с прокладкой второго перегонного тоннеля будущей Троицкой ветки, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 22 ноября.

— С 3 по 7 декабря 2022 года включительно мы закроем участок между станциями «Октябрьская» и «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии. Строители будут прокладывать второй перегонный тоннель будущей Троицкой линии, — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

Вдоль закрытого участка на время ограничений начнут ездить бесплатные автобусы КМ, а проезд на трамваях № 14 и 26 3–7 декабря станет бесплатным. Кроме того, за повторный вход в метро у пассажиров ветки также не будут взимать плату.

В департаменте отметили, что на время ограничений москвичи могут воспользоваться БКЛ, МЦК и маршрутами наземного транспорта.

Участок Калужско-Рижской линии метро «Новые Черемушки» — «Октябрьская» закроют с 3 по 7 декабря Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Участок Замоскворецкой линии метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово» закрыли с 12 ноября. Это необходимо для реконструкции тоннеля на участке от «Царицыно» до «Кантемировской». Зачем нужен ремонт и какими маршрутами следует пользоваться столичным жителям в период закрытия участка — в материале «Вечерней Москвы».

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