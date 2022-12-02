Прокуратура начала проверку после пожара в квартире на юге Москвы

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия, Москва, улица Генерала Белова, 28к3 Карта всех событий

Прокуратура Москвы начала проверку после пожара в квартире жилого дома на юге столицы. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Установление всех обстоятельств, ход процессуальной проверки и принятие процессуального решения по данному факту находятся на контроле в Нагатинской межрайонной прокуратуре, — говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Возгорание произошло в до​ме 28, корпус 3, по улице Генерала Белова в районе Орехово-Борисово Южное. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. В результате скончался один человек.

Другой пожар произошел днем ранее в подмосковном городском округе Раменский, где загорелись складские здания.