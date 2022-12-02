Один человек погиб в результате пожара в квартире на юге столицы

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Россия, Москва, улица Генерала Белова, 28к3 Карта всех событий

В квартире многоэтажного жилого дома, расположенного в Южном административном округе города Москвы, произошел пожар, в результате которого погиб человек. Об этом в пятницу, 2 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание случилось в до​ме 28, корпус 3, по улице Генерала Белова в районе Орехово-Борисово Южное. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.

По данным источника, в квартире загорелись личные вещи и мебель. Огонь потух сам еще до приезда спасателей.

В результат инцидента погиб один человек.

Еще один пожар произошел накануне в автосервисе на Коровинском шоссе на севере столицы. Площадь возгорания составила 82 квадратных метра. Для тушения огня на объект было отправлено 16 единиц техники и 58 человек личного состава. В результате происшествия пострадал один человек.