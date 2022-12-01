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Один человек пострадал в результате пожара в автосервисе на севере столицы

Степан Жирнов
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Один человек пострадал в результате пожара в автосервисе на севере столицы
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Коровинское шоссе Карта всех событий

Один человек пострадал в результате пожара в автосервисе на севере столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в четверг, 1 декабря.

Возгорание произошло на Коровинском шоссе. Площадь пожара составила 82 квадратных метра. Для тушения огня на объект было отправлено 16 единиц техники и 58 человек личного состава.

В 16:31 пожар был полностью ликвидирован.

— В результате происшествия пострадал один человек, — резюмировали в ведомстве.

Еще один пожар произошел в Подмосковье в здании склада. Огонь распространился на 480 квадратных метров. Люди успели эвакуироваться.

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