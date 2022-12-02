Пожар произошел в квартире на юго-западе Москвы

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Юных Ленинцев, 73к3 Карта всех событий

На юго-западе столицы произошел пожар в квартире жилого дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в пятницу, 2 декабря.

По данным ведомства, возгорание случилось в 9:18 в жилом доме № 73 корпус на улице Юных Ленинцев. Загорелся мусор и мебель в «захламленной» квартире на четвертом этаже. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

В ходе тушения огня из горящей квартиры был спасен один человек, еще четверо — из соседних помещений. В целях безопасности еще четыре человека эвакуировали.

В 9:40 пожар был локализован, в 9:55 — полностью ликвидирован. Пострадавших в результате происшествия нет.

Другой пожар произошел на юге столицы в пятницу, 2 декабря. В результате возникшего в жилом доме возгорания один человек погиб.