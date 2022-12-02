Собянин принял решение об организации производства медицинских материалов для службы крови

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столице пройдет онлайн-конкурс на заключение государственного контракта со встречными инвестиционными обязательствами (офсетного) на поставку расходных материалов для городской службы крови. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 2 декабря.

В рамках договора инвестор в течение двух лет должен будет локализовать производство 14 видов расходных медицинских материалов для службы крови в Москве. В проект инвестируют не менее 500 миллионов рублей, а производство организуют на одной из площадок особой экономической зоны «Технополис Москва».

При этом Центр крови имени О. К. Гаврилова в качестве заказчика будет закупать данную продукцию в течение восьми лет. Это позволит стабилизировать поставки расходных медицинских материалов для службы крови, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что городской центр детской трансфузиологии заготовил 10 тысяч литров крови и ее компонентов за год, около трех тысяч человек сдали кровь за этот период.