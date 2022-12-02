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Стало известно, на сколько вырастут цены на такси в новогоднюю ночь в Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Стало известно, на сколько вырастут цены на такси в новогоднюю ночь в Петербурге
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Повышенный спрос на услуги такси в период новогодних каникул приводит к значительному росту цен. Эксперты рассказали, как изменится стоимость поездок для жителей Санкт-Петербурга.

Перевозчики не прогнозируют рост стоимости поездки более чем на 30 процентов даже в новогоднюю ночь.

— В среднем рост цены поездок в новогодние каникулы и за неделю до них составляет около 30 процентов, — отметили в комментарии «Невским новостям» сотрудники онлайн-сервиса такси.

В свою очередь автоэксперт Дмитрий Попов предположил, что цена вырастет в 2–2,5 раза.

Ранее россияне рассказали, за какие услуги они готовы заплатить таксистам отдельно. Самой популярной функцией оказался кондиционер — 32 процента интервьюируемых готовы оставить таксисту на чай за комфортную температуру в салоне автомобиля. На втором месте оказалось детское кресло, передает Nation news.

В «Яндекс Go» появился тариф «Специальный». По нему можно заказать такси для людей, которые передвигаются в инвалидных креслах. Новая услуга является совместным проектом компании «Яндекс Такси» и Департамента транспорта города Москвы.

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