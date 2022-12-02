Экипаж потерпевшего крушение МиГ-31 нашли в Приморье

Фото: Минобороны РФ

Экипаж истребителя МиГ-31, который потерпел крушение в Приморском крае, удалось обнаружить. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

— Экипаж обнаружили, предварительно с летчиками все нормально, — рассказал он.

При этом источник не уточнил подробности, передает РИА Новости.

Авария, о которой идет речь, произошла в этот же день во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Истребитель МиГ-31 упал в безлюдном месте, жертв и разрушений обнаружено не было. По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность.