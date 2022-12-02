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Автобусная остановка «Метро «Библиотека имени Ленина» не будет работать 5 декабря

Араз Салехов
Город
Автобусная остановка «Метро «Библиотека имени Ленина» не будет работать 5 декабря
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Моховая улица Карта всех событий

В понедельник, 5 декабря, не будет работать автобусная остановка «Метро «Библиотека имени Ленина» на улице Моховая из-за подготовки к мероприятию. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— 5 декабря с 00:01 до конца мероприятия не будет работать остановка «Метро «Библиотека имени Ленина» на Моховой улице в сторону метро «Лубянка», — говорится в сообщении.

Автобусная остановка «Метро «Библиотека имени Ленина» не будет работать 5 декабря Фото: Telegram / Дептранс.Оперативно

В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» горожанам рекомендуют пользоваться остановками «Метро «Библиотека имени Ленина» на улице Воздвиженка для маршрутов м2, м7 и н2, «Манежная площадь» — для автобусов м6, м9, е10 и н11, а также «Метро «Охотный ряд» — для маршрута м1.

Накануне в столице боковой проезд Ленинского проспекта в районе дома 111, корпус 1. Как уточняется, ограничения связаны со строительством объектов метрополитена.

Помимо этого, на участке улицы Кубинка в период с 1 по 25 декабря будут недоступны для движения две полосы. Подобного рода ограничения связаны с проведением строительных работ.

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