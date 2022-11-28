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Две полосы движения будут недоступны на участке улицы Кубинка до 25 декабря

Евгений Жуков
Город
Две полосы движения будут недоступны на участке улицы Кубинка до 25 декабря
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Кубинка Карта всех событий

На участке улицы Кубинка в период с 1 по 25 декабря будут недоступны для движения две полосы. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Это связано с проведением строительных работ, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что на участке Печатникова переулка 27 ноября будут введены краткосрочные перекрытия движения транспорта из-за проведения киносъемок.

Кроме того, в период с 18 ноября по 25 декабря на участках Дмитровского шоссе и улицы Маршала Тухачевского временно изменена схема движения транспорта. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей в районе станции метро «Верхние Лихоборы».

Также в период с 22 ноября по 28 февраля одна полоса на участке 3-го Колобовского переулка будет недоступна для движения. Подобное решение также связано с проведением работ по строительству инженерных сетей.

До этого сообщалось, что боковой проезд улицы Кубинка будет временно закрыт в ночное время с 12 ноября по 28 февраля в связи с проведением строительных работ. Москвичам рекомендовали заранее планировать маршруты.

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