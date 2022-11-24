Краткосрочные перекрытия введут на участке Печатникова переулка 27 ноября

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Печатников переулок Карта всех событий

На участке Печатникова переулка 27 ноября будут введены краткосрочные перекрытия движения транспорта из-за проведения киносъемок. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 24 ноября.

Ограничения будут проводиться в период с 16:00 до 19:00 27 ноября. Они затронут участок от пересечения Печатникова переулка с Трубной улицей до дома 10 по Трубной улице. Перекрытия продлятся не более пяти минут.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Кроме того, с 18 ноября на участках Дмитровского шоссе и улицы Маршала Тухачевского временно изменена схема движения транспорта. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей в районе станции метро «Верхние Лихоборы».

Также в период с 22 ноября по 28 февраля одна полоса на участке 3-го Колобовского переулка будет недоступна для движения. Мера также связана с проведением работ по строительству инженерных сетей.

До этого сообщалось, что боковой проезд улицы Кубинки будет временно закрыт в ночное время с 12 ноября по 28 февраля в связи с проведением строительных работ. Москвичам рекомендовали заранее планировать маршруты.