ООН расследует видеозаписи казни российских военнопленных

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Организация Объединенных Наций расследует видеозаписи казни российских военнопленных украинскими бойцами. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в организации.

25 ноября верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине должны быть тщательно расследованы. Он также добавил, что проведенная проверка указывает на то, что видеоролики «с высокой вероятностью являются подлинными».

8 ноября в Сети распространилось видео, запечатлевшее украинских военных, которые расстреливают сдавшихся в плен российских бойцов, лежащих на земле.

Видеоролик прокомментировали в Министерстве обороны РФ. Там отметили, что намеренное убийство «выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных».

Украинская Генпрокуратура начала расследование против пленных российских военнослужащих, расстрелянных боевиками ВСУ. В ведомстве обвинили убитых россиян в вероломстве и нарушении обычаев войны.