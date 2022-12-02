Иммунолог Лапа рассказала, как правильно одеваться в морозную погоду

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Терапевт, иммунолог, аллерголог Людмила Лапа рассказала, как нужно одеваться в морозную погоду, чтобы не заболеть.

Эксперт подчеркнула, что опасно ходить с оголенными щиколотками.

— Ноги — наше основное здоровье. Промочил ноги, сразу заболело горло. Всё напрямую взаимосвязано, — отметила Лапа в комментарии «Радио 1».

Врач добавила, что если человек не носит шапку, то иммунитет пытается сохранить то тепло, которое было в организме до выхода на улицу. Он начнет «прогревать» нос, горло, голову. Температура в этих местах тела повышается, и активизируется инфекция. Как следствие, в организме появляется ОРВИ.

Специалист посоветовала приобрести термобелье и шерстяные носки. Не стоит забывать о теплых шарфах. Необходимо максимально закрывать одеждой все части тела.

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