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Жителей столицы предупредили о «барической горе»

Анастасия Колоскова

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Жителей столицы предупредили о «барической горе»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Обновление суточных рекордов высокого атмосферного давления ожидается в столице в ближайшие воскресенье и понедельник. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Забравшись в минувшие выходные на «барическую гору», столица остается в зоне аномально высокого атмосферного давления. За этот период атмосферное давление достигало значения 768,7 миллиметра ртутного столба, что примерно на 22 единицы выше нормы, — отметил эксперт.

Он добавил, что в воскресенье и понедельник в Москве вероятно обновление суточных рекордов высокого атмосферного давления. Согласно прогнозам, 4 декабря давление будет составлять 768 миллиметров ртутного столба, в результате чего будет побит рекорд этого дня в 1954 году с показателем 766,8 миллиметра ртутного столба. А на следующий день барометры покажут 767 миллиметров ртутного столба, что также превысит рекордный показатель 2001 года — 764,3 миллиметра.

Синоптик уточнил, что со среды атмосферное давление начнет падать.

По словам Леуса, из-за высокого давления и антициклона в столице ухудшится качество воздуха. Позитивные изменения следует ожидать во второй половине следующей недели, когда приход североатлантического циклона разрушит инверсию, усилит ветер и очистит воздух снегопадами, написал синоптик в Telegram-канале.

Накануне Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил, что до середины декабря в столичном регионе сохранятся морозы и гололедица на дорогах. Среднесуточные температурные показатели будут колебаться в пределах 11–18 градусов с отрицательными значениями.

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