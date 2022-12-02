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Специалист Дурманов рассказал о вероятности появления лихорадки Эбола в РФ

Евгений Жуков
Общество
Специалист Дурманов рассказал о вероятности появления лихорадки Эбола в РФ
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов в пятницу, 2 декабря, рассказал о возможности появления лихорадки Эбола на территории Российской Федерации.

По словам специалиста, вероятность появления заболевания в Европейском регионе и России в умеренных широтах «крайне невысока, если не стремится к нулю». Дурманов также добавил, что за последнюю четверть века не было зафиксировано ни одного подобного прецедента.

При этом он отметил, что на сегодняшний день в мире функционируют «десятки, а может быть сотни эпидемий». Так, в регионе Юго-Восточной Азии действуют множественные примеры заражения вирусом Нипах — гораздо больше, нежели Эболой в Африке.

В европейских странах уже появились примеры лихорадок Зика и Чикунгунья. Поэтому перечень рекомендаций, заявленных Роспотребназором для пассажиров и пилотов, является крайне важным, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что Роспотребнадзор попросил авиакомпании усилить санитарно-карантинный контроль на бортах лайнеров из-за вспышки лихорадки Эбола в Уганде. В конце ноября служба направила всем перевозчикам инструкции на случай обнаружения пассажиров с подозрением на данное заболевание.

Также авиакомпании получили перечень дополнительных мер, которые необходимо было выполнить к 1 декабря, чтобы минимизировать риски завоза и распространения болезни.

Роспотребнадзор Эбола Россия
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