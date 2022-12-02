Психически неуравновешенный мужчина разбил окно в здании «Правды» в Москве и залез внутрь

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Правды, 24 Карта всех событий

Мужчина разбил стекло в двери пустующего комбината газеты «Правда» в столице и проник внутрь. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в пятницу, 2 декабря.

По информации собеседника «ВМ», злоумышленник пробыл в помещении на улице Правды не долго, из здания его вывела охрана. После дебошира передали сотрудникам полиции, которые доставили его в территориальное отделение.

Так как молодой человек был явно не в себе, сотрудники правоохранительных органов передали вандала сотрудникам специализированного медицинского учреждения.

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Другой случай проникновения в здание через разбитое стекло произошел на юге столицы. Раздевшийся до гола злоумышленник повредил окно колледжа, после чего влез в учебное учреждение и начал бегать по коридорам.