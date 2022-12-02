Медведев заявил, что власти Украины стали врагами православной веры

Фото: Администрация президента РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решения украинского правительства, связанные с проверками Украинской православной церкви (УПЦ). Свое мнение по данному вопросу он выразил в пятницу, 2 декабря, в своем Telegram-канале.

— Киевские сатанисты добрались до канонической Украинской православной церкви. Ищут связи с Русским миром, — заявил представитель Совбеза.

По его словам, на сегодняшний день власти Украины «отбирают имущество прихожан», а силовики по приказу руководства страны «избивают клириков и прихожан». При этом политик напомнил, что подобное преследование УПЦ началось еще при правлении экс-президента Украины Петра Порошенко, когда он «пожертвовал УПЦ и Минскими соглашениями ради своего несостоявшегося переизбрания».

Помимо этого Медведев подчеркнул, что базовые человеческие права на Украине сегодня разрушены «их якобы демократической конституцией».

— Поэтому нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры. Так к ним и следует относиться всему христианскому миру, — написал Медведев в своем Telegram-канале.

22 ноября стало известно, что Служба безопасности Украины начала проводить обыски в Киево-Печерской лавре. Также местные СМИ опубликовали кадры, на которых сотрудники СБУ в форме находятся рядом с Киево-Печерской лаврой.

Во вторник, 15 ноября, СБУ возбудила уголовное дело после богослужебных песнопений в Киево-Печерской лавре, которые якобы прославляли Россию. Дело возбуждено по статье «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины» Уголовного кодекса страны.