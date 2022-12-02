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Суд арестовал замглавы ГУ МЧС столицы Зотова по делу о взяточничестве

Степан Жирнов
Происшествия
Суд арестовал замглавы ГУ МЧС столицы Зотова по делу о взяточничестве
Фото: МЧС Москва

Суд арестовал заместителя главы Главного управления МЧС по столице Сергея Зотова по делу о взяточничестве. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда в пятницу, 2 декабря.

Решением суда Зотов отправлен в СИЗО до 29 января 2023 года. Его обвиняют по статье «Получение взятки должностным лицом в значительном размере».

Видео: Пресс-служба Пресненского районного суда города Москвы

19 октября силовики задержали в Москве главу контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимира Репина.

21 октября Басманный районный суд арестовал Репина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере от генерального директора ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрия Немиша при посредничестве адвоката Григорьева.

Всех троих арестовали по ходатайству следователя ГСУ СК России. Обвиняемые будут находиться под стражей до 17 декабря.

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