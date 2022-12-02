Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Подросток украл у матери 2,5 миллиона рублей и проиграл их в мобильной игре

Степан Жирнов
Происшествия
Подросток украл у матери 2,5 миллиона рублей и проиграл их в мобильной игре
Фото: depositphotos

Подросток украл у матери два с половиной миллиона рублей и проиграл их на ставках. Об этом стало известно в пятницу, 2 декабря.

По неподтвержденным данным, 14-летний мальчик любил играть в одну популярную мобильную игру. Через один из мессенджеров подросток нашел единомышленников, которые предложили ему сделать ставки на турнир по его любимой игре.

Школьник согласился и взял у родительницы без ее ведома два с половиной миллиона рублей. 1,8 миллиона он отправил неизвестному на интернет-кошелек, остальное перевел через терминал.

Не уточняется, проиграл ли подросток в тотализаторе или вся схема была обманом с самого начала, однако деньги в семейный бюджет не вернулись. Вскоре мать юноши обо всем узнала и обратилась в полицию. Правоохранительные органы разыскивают организаторов азартных игр для несовершеннолетних, сообщил Telegram-канал Shot.

Другую группу мошенников в столице уже задержали. Аферисты давали доверчивым гражданам в долг, после чего меняли условия договоров и вгоняли жертв в долги.

Компьютерные игры Азартные игры Игры Москва Полиция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте