Подросток украл у матери 2,5 миллиона рублей и проиграл их в мобильной игре

Фото: depositphotos

Подросток украл у матери два с половиной миллиона рублей и проиграл их на ставках. Об этом стало известно в пятницу, 2 декабря.

По неподтвержденным данным, 14-летний мальчик любил играть в одну популярную мобильную игру. Через один из мессенджеров подросток нашел единомышленников, которые предложили ему сделать ставки на турнир по его любимой игре.

Школьник согласился и взял у родительницы без ее ведома два с половиной миллиона рублей. 1,8 миллиона он отправил неизвестному на интернет-кошелек, остальное перевел через терминал.

Не уточняется, проиграл ли подросток в тотализаторе или вся схема была обманом с самого начала, однако деньги в семейный бюджет не вернулись. Вскоре мать юноши обо всем узнала и обратилась в полицию. Правоохранительные органы разыскивают организаторов азартных игр для несовершеннолетних, сообщил Telegram-канал Shot.

Другую группу мошенников в столице уже задержали. Аферисты давали доверчивым гражданам в долг, после чего меняли условия договоров и вгоняли жертв в долги.