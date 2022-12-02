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«Полная деградация»: PR-специалист назвал причину антисемитских заявлений Канье Уэста

Игорь Синельников
Георгий Соланович

Сюжет: 

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«Полная деградация»: PR-специалист назвал причину антисемитских заявлений Канье Уэста
Фото: NRK P3 / CC BY-NC-SA 2.0

Вызывающие заявления американского рэпера Канье Уэста являются следствием его необразованности, заявил «Вечерней Москве» специалист по маркетингу, брендингу и рекламе, член российской Ассоциации по связям с общественностью Сергей Краснов.

Недавно Канье заявил, что симпатизирует нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру. По словам рэпера, в главе фашистской Германии он видит «только хорошее».

Краснов пояснил, что Канье плохо разбирается в том, о чем говорит.

— Человек просто необразованный, изначально не знает, откуда идут корни всего, о чем он говорит. Он не понимает, на чем создает свой имидж и пиарится, — сказал эксперт в беседе с «ВМ».

Однако, добавил Краснов, аудитория рэпера тоже «далека от этих моментов истории», поэтому рэпер не особо беспокоится о своих поклонниках.

Специалист подчеркнул, что ментальные проблемы Канье — не повод допускать подобные заявления, а команда пиарщиков Уэста, которая использует резонансные слова рэпера для увеличения его популярности, поступает еще хуже. Краснов назвал такую ситуацию «полной деградацией».

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