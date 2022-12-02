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МЧС приступило к тушению пожара на Микояновском мясокомбинате в Москве

Георгий Соланович
Происшествия
МЧС приступило к тушению пожара на Микояновском мясокомбинате в Москве
Фото: МЧС России
Талалихина, дом 41, строение 16 Карта всех событий

Сотрудники МЧС приступили к тушению пожара на Микояновском мясокомбинате в Москве. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба главка МЧС по столице в пятницу, 2 декабря.

Видео: Пресс-служба ГУ МЧС по г. Москве

На видео можно наблюдать, как к горящему зданию подъехала пожарная машина. На выдвижной лестнице машины находится сотрудник МЧС и водой из шланга тушит пожар.

Возгорание в здании на улице Талалихина произошло вечером 2 декабря. С территории мясокомбината эвакуировали 13 человек. Пожару присвоен ранг 2-БИС.

Позже в Сети появилось видео горящего мясокомбината.

Еще один пожар произошел на корабле на Москве-реке, недалеко от Братеевского моста. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. С судна спасли одну женщину — хозяйку, которая жила на корабле.

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