Пожар на мясокомбинате в Москве полностью ликвидирован

Фото: МЧС России

Пожар на Мякояновском мясокомбинате в российской столице полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве вечером в пятницу, 2 декабря.

По информации представителей ведомства, опубликованной на канале столичного управления МЧС, полная ликвидация возгорания произведена в 23:16. Его площадь составила 300 квадратных метров.

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— Умелыми и быстрыми действиями пожарной охраны возгорание на кровле удалось ликвидировать. В данный момент пожарно-спасательные подразделения обходят четвертый и пятый этажи для разведки и уточнения возможных очагов пожара, — рассказал временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Москве полковник внутренней службы Андрей Румянцев.

Также отмечается, что тушением пожара занимались 100 человек личного состава ведомства, а также 30 единиц спасательной техники. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

До этого появились кадры тушения пожара на Микояновском мясокомбинате сотрудниками МЧС. Также в Сети появилось видео самого горящего предприятия.

Возгорание в здании на улице Талалихина произошло вечером в пятницу, 2 декабря. С территории мясокомбината эвакуировали 13 человек. Пожару был присвоен ранг 2-БИС.