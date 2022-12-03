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Приметы и советы

Маск пообещал опубликовать документы о скандале с ноутбуком Хантера Байдена

Егор Провоторов
В мире
Маск пообещал опубликовать документы о скандале с ноутбуком Хантера Байдена
Фото: jurvetson / CC BY 2.0

Американский бизнесмен Илон Маск в ближайшие часы планирует опубликовать новые скандальные материалы о сыне президента США Джо Байдена Хантере. Обнародовать документы, касающиеся сына американского лидера, миллиардер пообещал на своем аккаунте в социальной сети Twitter.

В октябре 2020 года газета The New York Post разместила на своих страницах данные с ноутбука Байдена-младшего. Техника была обнаружена в одной из ремонтных мастерских штата Дэлавэр. При этом материалы содержали личную переписку Хантера Байдена, который был на тот момент госслужащим.

После этого британское издание Daily Mail писало, что находившиеся на личном ноутбуке фотоснимки могут быть доказательствами связей сына президента США с криминалом — проституцией и наркоторговцами.

— То, что на самом деле произошло с историей подавления Twitter истории с Хантером Байденом, будет опубликовано в Twitter в 5 вечера по восточному времени, — написал Илон Маск, слова которого приводит РИА Новости.

Накануне предприниматель объявил «революцию», говоря об онлайн-цензуре в Соединенных Штатах, и анонсировал предстоящую публикацию документов с данными о подавлении свободы слова.

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