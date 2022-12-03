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«Не только футбольные проблемы»: Пушков высмеял конфликт в правительстве ФРГ

Егор Провоторов
Общество
«Не только футбольные проблемы»: Пушков высмеял конфликт в правительстве ФРГ
Фото: Пресс-служба Совфеда

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал конфликт между министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт и главой Минфина страны Кристианом Линднером, который отказал в просьбе о немедленном выделении средств на закупку новых боеприпасов для немецкой армии.

— У Германии проблемы не только энергетические и футбольные, — написал российский сенатор на своем канале в Telegram.

По словам парламентария, не так давно Германия считалась лидером в Европе, однако сейчас «уже что-то непохоже».

О возникших разногласиях в немецком кабмине накануне написала газета Politico. В начале нынешней недели глава Минобороны написала министру финансов ФРГ письмо, в котором призвала его срочно предоставить внушительную сумму для покупки недостающего вооружения. Но Линднер в «циничном тоне» отклонил данную просьбу.

В понедельник, 28 ноября, обозреватель Герхард Хегманн в статье для Die Welt рассказал, что поставки вооружений Украине привели к существенному снижению количества боеприпасов в Германии. Он отметил, что сильное влияние оказывает и дефицит пороха после сокращения поставок этого материала из Китая.

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