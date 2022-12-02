Politico: Глава Минфина Германии Линднер отказался выделить деньги на закупку боеприпасов

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Немецкий министр обороны Кристин Ламбрехт попросила главу Минфина страны Кристиана Линднера выделить деньги на закупку новых боеприпасов, однако глава финансового ведомства отказался выполнять такую просьбу. Об этом пишет газета Politico.

Министр финансов ФРГ призвал главу военного ведомства «сначала сделать свое домашнее задание, прежде чем просить о финансовой помощи». Он подчеркнул, что Ламбрехт во время последних дебатов по бюджету даже не вспоминала о том, что государству необходимо приобрести дополнительные боеприпасы.

В понедельник, 28 ноября, обозреватель Герхард Хегманн в статье для Die Welt рассказал, что поставки вооружений Украине привели к существенному снижению количества боеприпасов в Германии. Он отметил, что сильное влияние оказывает и дефицит пороха после сокращения поставок этого материала из Китая.

До этого глава Минобороны Германии заявила, что падение украинской ракеты на территории Польши обнажило бреши в европейской системе противовоздушной обороны (ПВО). По ее словам, европейские страны обязаны стать лучше во всех областях, в частности, в области ПВО. Глава ведомства заметила, что «в Европе есть бреши».