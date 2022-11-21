Министр обороны ФРГ заявила о проблемах Европы после ракетного инцидента в Польше

Фото: flickr/nato

Падение украинской ракеты на территории Польши обнажило бреши в европейской системе противовоздушной обороны (ПВО), заявила в интервью немецкой газете в воскресенье, 20 ноября, Rheinische Post глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт.

По ее словам, европейские страны обязаны стать лучше во всех областях, в частности, в области ПВО. Глава ведомства заметила, что «в Европе есть бреши». Ламбрехт подчеркнула, что немецкий парламент столкнулся с серьезными проблемами после экономии последних десятилетий.

Министр обороны ФРГ также заявила, что для защиты воздушного пространства немецкие власти предложили польским коллегам истребители Eurofighter и системы ПВО Patriot, пишет РИА Новости.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. Жертвами инцидента стали два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.