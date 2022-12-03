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Приметы и советы

Анатолий Антонов посетил посольство Китая в Вашингтоне

Егор Провоторов
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Анатолий Антонов посетил посольство Китая в Вашингтоне
Фото: Пресс-служба Совфеда

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в пятницу, 2 декабря, посетил посольство Китая в Вашингтоне, где почтил память умершего накануне бывшего председателя республики Цзян Цзэминя.

Российский дипломат сделал соответствующую запись в книге соболезнований китайского диппредставительства. В сообщении указано, что благодаря усилиям политика экономическая и социальная сферы Китая сделали рывок вперед, а сама страна существенно сблизилась с Россией, пишет ТАСС.

Бывший председатель КНР скончался 30 ноября на 97-м году жизни. Российский лидер Владимир Путин не так давно также почтил память Цзян Цзэминя, выразив соболезнования его преемнику — нынешнему главе государства Си Цзиньпину.

До этого официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что отношения между Россией и Китаем взаимовыгодны и прочны как скала. При этом глава пресс-службы китайского внешнеполитического ведомства добавил, что страны развивают двусторонние отношения в различных областях на основе уважения, равенства и взаимной выгоды.

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