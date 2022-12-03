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В Минкультуры Украины объяснили, передадут ли Киево-Печерскую лавру ПЦУ

Георгий Соланович
В мире
В Минкультуры Украины объяснили, передадут ли Киево-Печерскую лавру ПЦУ
Фото: shutterstock

О передаче Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины (ПЦУ) речи не идет, ее юридическое лицо уже зарегистрировано в одной из церквей лавры. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщило украинское издание со ссылкой на главу Минкультуры Украины Александра Ткаченко.

— Сейчас речь не идет о передаче Киево-Печерской Лавры, речь идет о регистрации юридического лица в том самом монастыре, церкви, которая до сих пор находится в пользовании ПЦУ. Она находится на территории верхней лавры. Меняется просто название и уточняется адрес. Просто так совпало, поскольку регистрация происходила в течение определенного периода времени, и эта информация появилась сегодня о регистрации в госреестре, — пояснил Ткаченко.

По его словам, на территории верхней лавры находится еще один монастырь, название которого было изменено и сегодня зарегистрировано. Глава Минкультуры Украины подчеркнул, что процесс перерегистрации не имеет никакого отношения к ситуации с Киево-Печерской Лаврой, пишет РИА Новости.

До этого сообщалось, что Киево-Печерская Лавра вошла в состав раскольнической ПЦУ. По словам архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия Зори, в качестве юрлица монастырь будет возглавлять глава ПЦУ Епифаний Думенко, соответствующие данные уже зафиксированы в Едином государственном реестре.

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