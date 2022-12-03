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Новую остановку общественного транспорта установили в Рязанском районе Москвы

Георгий Соланович
Город
Новую остановку общественного транспорта установили в Рязанском районе Москвы
Фото: пресс-служба Мосгортранса
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, Рязанский район Карта всех событий

Остановочный павильон для общественного транспорта нового образца установили в Рязанском районе Москвы по просьбам местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгортранса в субботу, 3 декабря.

— Современный павильон ожидания появился на автобусной остановке «Улица Михайлова», где проходят маршруты 51, 371 и 725. Старый демонтировали в конце лета, так как истек срок полезного использования, — пояснили в пресс-службе.

В Мосгортрансе отметили, что павильон укроет пассажиров от ветра, снега и дождя и таким образом обеспечит комфорт пассажиров во время ожидания автобусов.

В конце лета на Московской кольцевой автодороге также появился новый остановочный павильон. Всего на магистрали сейчас имеются 133 остановки общественного транспорта, которые постоянно меняют на современные. 26 павильонов в настоящее время уже обновили.

Отмечается, что на новых остановках комфортно ждать транспорт в любую погоду, на них есть понятные схемы и график движения, можно даже зарядить смартфон.

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