Постпред Ульянов: С этого года Европа будет жить без российской нефти

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Страны, поддержавшие нефтяное эмбарго, останутся без российского топлива, в том числе и Европа. Об этом в субботу, 3 декабря, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

— С этого года Европа будет жить без российской нефти. Москва уже дала понять, что не будет поставлять нефть тем странам, которые поддерживают антирыночный потолок цен, — отметил он.

Также дипломат призвал ожидать той ситуации, когда страны ЕС обвинят Россию в использовании нефти в качестве оружия, сообщает РИА Новости.

В пятницу, 2 декабря, страны Европейского союза достигли компромисса о введении потолка цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что Варшава согласилась на данный компромисс ЕС о введении потолка на российскую нефть в размерах указанной стоимости.

Эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что не стоит ждать отмены потолка цены на российскую нефть в 60 долларов, утвержденного Евросоюзом. Однако страны ЕС не просто так сделали его комфортным для России, они предполагают много оговорок в своих же санкциях.