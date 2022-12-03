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Частный дом загорелся в районе Строгино

Араз Салехов
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Частный дом загорелся в районе Строгино
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, 2-я Лыковская улица, 41с1 Карта всех событий

Частный дом загорелся в столичном районе Строгино. Об этом в субботу, 3 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, пожар в доме распространился по всей его площади. Здание расположено по адресу 2-я Лыковская, дом 41, строение 1.

Позже источник «ВМ» сообщил о ликвидации пожара, который распространился на территории дома в 70 квадратных метров. Как уточняется, пострадавших не оказалось.

В конце ноября в Стерлитамакском районе Башкирии произошло возгорание в частном доме. Жертвами пожара стали семья с пятью детьми. Однако погибший в пожаре мужчина сумел вытащить из дома двоих детей.

Накануне произошел сильный пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве. По данным источника, с территории мясокомбината эвакуировали 13 человек. Пожару был присвоен ранг 2-БИС.

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