Частный дом загорелся в районе Строгино

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, 2-я Лыковская улица, 41с1 Карта всех событий

Частный дом загорелся в столичном районе Строгино. Об этом в субботу, 3 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, пожар в доме распространился по всей его площади. Здание расположено по адресу 2-я Лыковская, дом 41, строение 1.

Позже источник «ВМ» сообщил о ликвидации пожара, который распространился на территории дома в 70 квадратных метров. Как уточняется, пострадавших не оказалось.

В конце ноября в Стерлитамакском районе Башкирии произошло возгорание в частном доме. Жертвами пожара стали семья с пятью детьми. Однако погибший в пожаре мужчина сумел вытащить из дома двоих детей.

Накануне произошел сильный пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве. По данным источника, с территории мясокомбината эвакуировали 13 человек. Пожару был присвоен ранг 2-БИС.