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Глава МАГАТЭ назвал отвод вооружений с ЗАЭС частью соглашения с Киевом

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Глава МАГАТЭ назвал отвод вооружений с ЗАЭС частью соглашения с Киевом
Фото: flickr/iaea_imagebank

Украинские власти выступили с требованием о выводе российских войск с территории Запорожской АЭС, и этот пункт должен стать частью общего соглашения. Об этом в субботу, 3 декабря, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью, опубликованном в газете la Repubblica.

— Вывод вооружений со станции — это то, чего требуют украинцы, что с их точки зрения понятно. И это все равно будет частью общего соглашения, — отметил он.

Также Гросси надеется, что вопрос безопасности ЗАЭС решится до конца года, поскольку стороны пришли к согласию относительно некоторых основополагающих принципов. В частности, не обстреливать АЭС и не стрелять с ее территории, сообщает РИА Новости.

В конце ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию об отводе российских войск с Запорожской АЭС.

В военно-гражданской администрации Энергодара также подтвердили, что Запорожская атомная электростанция остается под контролем Российской Федерации, а информация о планах ее оставления является фейком. Местных жителей заверили, что безопасность станции обеспечивается в полном объеме.

Инженер-физик, эколог Илья Рыбальченко в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, кто сильнее пострадает от разрушения Запорожской АЭС. По его словам, сильнее многих при таком раскладе пострадают европейские страны.

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