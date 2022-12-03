Проезд с Рождественского на Цветной бульвар перекрыт из-за пожара в ресторане

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Россия, Москва, Цветной бульвар, 2 Карта всех событий

Из-за возгорания в здании ресторана по адресу Цветной бульвар, дом 2, был перекрыт проезд с Рождественского бульвара на Цветной. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— На месте работают оперативные службы. Просим строить маршруты с учетом перекрытий, — говорится в сообщении Дептранса.

3 декабря на Цветном бульваре произошел пожар в ресторане. На место происшествия была вызвана бригада МЧС. Как уточняется, на месте инцидента производилась эвакуация посетителей. Отмечалось наличие черного густого дыма, который шел из здания.

Похожий инцидент произошел в подмосковной Балашихе. Так, 24 ноября там загорелось придорожное кафе.