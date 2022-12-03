Зеленский остался недоволен решением установить потолок цен на российскую нефть в 60 долларов

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Президент Украины Владимир Зеленский оказался недоволен из-за решения Евросоюза установить регулируемый потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель.

— В мире, к сожалению, без серьезных решений завершилась дискуссия об ограничениях экспортной цены на российскую нефть. Ведь не назовешь серьезным решение установить полностью комфортное для бюджета России ограничение, — отметил он.

Украинский лидер считает, что это «слабая позиция и лишь вопрос времени», так как в будущем все равно придется применять «более сильные инструменты», сообщает ТАСС.

В пятницу, 2 декабря, страны Евросоюза ввели потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что польские власти дали согласие на данный компромисс объединения о введении потолка на российскую нефть в размерах указанной стоимости.

Эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что не стоит ждать отмены потолка цены на российскую нефть в 60 долларов, утвержденного Евросоюзом. Однако страны ЕС не просто так сделали его комфортным для России, они предполагают много оговорок в своих же санкциях.