Дзюба назвал «скотами» игроков сборной Польши

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Известный российский футболист Артем Дзюба крайне негативно высказался о сборной Польши по футболу, назвав игроков этой команды «скотами». Причиной тому стал отказ от игры в стыковом матче с национальной командой России в отборе на чемпионат мира по футболу в Катаре.

— Я хотел бы, чтобы был шанс сразиться за выход с поляками, рассказчиками. В связи с последними событиями поляков вообще терпеть не могу, — заявил экс-форвард сборной России в интервью на YouTube-канале «Площадка».

Бывшего футболиста «Зенита» возмутил тот факт, что поляки первоначально не хотели играть с российской командой. Однако как только россиян отстранили от мундиаля из-за решения ФИФА, представители Польши лицемерно начали говорить, что «жалеют» о несостоявшемся матче.

В начале ноября главный тренер турецкой команды «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла рассказал, что сыграло роль в уходе Дзюбы из клуба. По словам итальянца, российский футболист не смог отыскать возможности для самореализации в Турции.